全國躲避球錦標賽桃園巨蛋登場 共169隊、4000選手參賽

潛龍國小李雨璇代表全體選手宣誓。（記者謝武雄攝）



［記者謝武雄／桃園報導］全國躲避球錦標賽今天起連續3天在桃園市立體育館舉行開幕儀式，今年共有來自全國各地169隊、4千位選手參賽，其中還有10多隻來自香港的隊伍，共同爭取全國最高榮譽的｢龍｣、｢鳳｣旗保管權利，市長鄭文燦致詞時指出，期許透過賽事以球會友，展現選手平日訓練成果，也希望選手們利用賽事空擋，到桃園各地走走，留下美好回憶。

全國躲避球錦標賽分為國小男童學生組、國小女童學生組、國中男生組、國中女生組、公開男子組、公開女子組、壯年男子組、壯年女子組、五球比賽組，另有國小學童男、女混合組等十種類組，其中預賽採2局3循環制，複賽及決賽則採循環賽（3局決勝制）。

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教育局長高安邦表示，龍、鳳旗傳統是比照日本全國冠軍保留冠軍旗一年的傳統，連續三年冠軍則可永久保存冠軍旗，桃園市龍岡國小女子躲避球隊就曾在94年至96年連續奪冠，是台灣第一所擁有鳳旗永久保存的學校，此外，埔心國小躲避球代表隊於106年參加香港舉辦的亞洲躲避球錦標賽，也是台灣第一所在亞洲盃躲避球錦標賽中勇奪冠軍的學校。

全國躲避球錦標賽冠軍隊可獲得龍旗。（記者謝武雄攝）

全國躲避球錦標賽在桃園是立體育館舉行。（記者謝武雄攝）

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