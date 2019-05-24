日職》陳冠宇一局無失分 防禦率重回0字頭

千葉羅德隊陳冠宇。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕今日羅德對上軟銀的比賽，軟銀在延長賽第10局擊潰益田直也，單局敲出兩轟灌進3分，終場以6：3拿下勝利。陳冠宇在第10局接替被打爆的益田，投出1局1K無失分的好表現。

軟銀終結者森唯斗在第九局3：2領先時上場，羅德首棒打者清田育宏直接瞄準他141公里的直球，一棒敲出右外野方向全壘打追平比數，雙方以3：3進入延長賽。

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延長賽第10局，羅德派出益田直也上場，他先是被賈西亞爾（Yurisbel Gracial）敲出二壘安打，隨後再被德斯潘耶的兩分彈狙擊，接著松田宣浩馬上擊出「背靠背」全壘打，益田直也被打退場，今天他主投0局，面對3人全部被敲長打失掉3分，防禦率上升到3.66。

陳冠宇接替益田直也上場投球，他一上來就用切球三振掉周東佑京，接著讓川島慶三擊出滾地球出局，再讓高田知季敲出游擊滾地出局，乾淨俐落地結束這半局的投球，總計陳冠宇今天主投1局，用15球，送出1次三振無保送、無失分，防禦率下降到0.98。

羅德在10局下半無法突破軟銀投手莫伊尼洛（Liván Moinelo），以3：6輸給軟銀，陳冠宇無緣拿勝。

軟銀這場比賽的先發是強投千賀滉大，他主投8局送出9K，只在第七局被羅德的串連安打失掉2分，退場時還是勝投候選人，可惜第九局森唯斗救援失敗，千賀本季的第6勝還要再等等。

羅德今日先發二木康太主投7局用118球，送出6次三振2次保送，失掉3分都是自責分。

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