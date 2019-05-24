籃球》「學姐」現身打三對三 周儀翔、張智峰遺憾達欣退出SBL

左至右張智峰、台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩、周儀翔，出席2019 SYM籃球鬥到底雙北站記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕2019「SYM鬥到底3對3城市爭霸戰」雙北站，今天在台北新生高架橋下籃球場點燃戰火，台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩更親臨現場，在賽前與CBA球星周儀翔、達欣助教張智峰組隊進行友誼表演賽。

鬥到底3對3城市爭霸戰雙北站，共有150隊參與，各城市冠軍將可參加八月的總決賽，優勝隊伍將與中國冠軍隊一較高下，總冠軍可獲得150萬元新台幣獎金。

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黃瀞瑩表示，這是她首度在公開場合打籃球，由於此次賽事可男、女共同組隊，她也鼓勵女性球友參賽，享受打球樂趣，雖然她在比賽中有進球，引起場邊觀眾歡呼，惜最後遭到對手絕殺。

現效力CBA新疆飛虎的周儀翔，今天擔任活動嘉賓，他透露，休賽季期間都在家陪家人，「顧小孩真的蠻累的，也沒什麼事，就待在家裡。」對於前東家達欣退出SBL，重返社會甲組聯賽的消息，他也大嘆可惜，「SBL已經那麼少隊，一支傳統球隊就慢慢淡出，真的很可惜。」

張智峰則表示，他比較擔心球員的未來發展，「我現在當教練其實還好，就是先聽上面安排，看看他們給我們的任務是什麼。」他透露，今天他還到球場，拍了休息室的照片傳到球隊群組，「真的蠻落寞的，畢竟這支球隊也好一陣子了。」

台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩，今出席2019 SYM籃球鬥到底雙北站記者會。（記者吳孟儒攝）

台北市政府副發言人「學姐」黃瀞瑩，今出席2019 SYM籃球鬥到底雙北站記者會。（記者吳孟儒攝）

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