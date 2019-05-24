高球》兆豐全國業餘賽 洪昭鑫奪冠、安禾佑摘后冠

108年夏季賽男子總冠軍洪昭鑫（右）、女子總冠軍安禾佑（左），與中華高協副理事長朱從榮（中）合影。（高協提供）

〔體育中心／綜合報導〕108年兆豐全國業餘高爾夫夏季錦標賽暨2019年下半年國家隊選拔賽今（24）日頒獎落幕，逆轉勝成了最終輪的主旋律，其中尤以現役國家女隊安禾佑打出四天來女將唯一的六字頭成績69桿，從落後8桿強勢反彈，以296桿（+8）勇奪女子組總冠軍最受矚目；男子B組台南永仁中學國中部八年級陳季群也從落後2桿後來居上，以303桿（+15）躍居分組第一，成為夏季賽唯一非北區的冠軍選手。

男子組總冠軍為四天來一路領先的國立體大洪昭鑫，他今天72桿，四輪282桿（-6），也是唯一低於標準桿的選手。其餘各組冠軍如下：男子公開組國立體大劉永華，288桿（E），A組桃園大溪高中葉佳胤，289桿（+1）；女子公開組楊斐茜296桿（+8），A組邱譓芠302桿（+14），B組黃亭瑄298桿（+10）。

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國立體大新鮮人楊浚頡則飆出單日最低67桿，以四輪296桿，從並列男子24，狂升至並列第7，有望保住國家隊第二期選拔賽參賽資格。楊浚頡表示，最終輪天氣轉好，山溪地球場較乾燥，是他成績進步的主因。 108年下半年國家隊選拔共進行兩期八輪144洞比賽，夏季賽為第一期選拔，將擇優進入下周的台灣業餘錦標賽，進行第二期選拔，賽後隨即產生男、女各六名國家隊員，及男、女各四名的U16國家儲備隊員。

女子組總冠軍之爭，競爭慘烈堪稱史上之最，安禾佑前三輪打完，落後黃亭瑄8桿、落後楊斐茜5桿，與邱譓芠同桿，此四人均為現役國家隊員，從第10洞同組出發。前三洞黃亭瑄均吞柏忌，氣勢轉弱，打完前9洞楊斐茜一度躍居領先，黃亭瑄1桿之差緊追，安禾佑仍落後3桿。第8洞打完，楊斐茜仍以1桿領先，安禾佑、黃亭瑄並列第二，標準桿5桿的第九洞最後殊死戰安禾佑成功抓鳥、楊斐茜柏忌、黃亭瑄雙柏忌，安禾佑與楊斐茜同為296桿，在女子組並列第一。依競賽規定，同桿者最終輪較優者勝出，故由安禾佑贏得女子組總冠軍。

安禾佑表示，她從去年春季賽拿到女子組總冠軍後，雖代表國家參加雅加達亞運和青奧兩大賽事，長達一年多未在國內封后，這次成功逆轉勝，顯得格外珍貴。

六男、六女，共12名現役國家隊員，均參加108年兆豐全國業餘高爾夫夏季錦標賽暨2019年下半年國家隊選拔賽，女子6人可望全部晉級第二期選拔，男子至少也有5人晉級，顯示現役國家隊員在有系統的訓練下，展現更穩定的水平。

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