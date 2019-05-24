田徑》暑假登上倫敦鑽石賽舞台 接力F4拚搏奧運門票

楊俊瀚（右二）。（記者王藝菘攝）

〔記者卓佳萍／台北報導〕台灣男子400公尺接力隊由「台灣最速男」楊俊瀚領軍，隊友魏泰陞、鄭博宇、王偉旭明天將在台灣國際田徑公開賽400公尺接力賽預賽亮相，四人背負國人期望，再度挑戰全國紀錄38秒78。

接力隊新生代F4在月中前往日本參加橫濱世界接力賽，當時我國於預賽與日本、美國、加拿大等勁旅同組，我國以38秒89作收，教練曾孝生表示，參與大賽是非常棒的經驗，當下氣氛、刺激全隊拚勁，有助於提升信心。

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至於接力隊修正關鍵，曾孝生指出，主要還是要先提升個人能力，以及改善接棒啟動，「就是敢不敢去拚，這需要時間去累積心理自信。」

世界接力賽產出十張世錦賽門票，對於奧運門檻，曾孝生指出，不管名額僅剩多少，上天給他們機會，就是要全力以赴，他預估挺進奧運需要跑進38秒50內。

接力隊台灣賽程結束後，將全力備戰暑假拿坡里世大運，這批陣容都是由大學生組成，結束世大運後，將直接飛往英國倫敦，田協爭取到鑽石賽出賽機會，我國接力隊將踏上倫敦鑽石賽殿堂。

台灣男子接力隊上次參加奧運要追溯到1988年漢城（現首爾）奧運，當時成員有鄭新福、李訓榮、乃慧芳與吳清錦，預賽跑出40秒40，無緣晉級。

王偉旭。（資料照，記者陳志曲攝）

魏泰陞。（資料照，記者黃志源攝）

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