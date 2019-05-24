中職》整整一週沒先發 陳子豪代打三分彈助兄弟止敗

中信兄弟陳子豪代打在8局上擊出三分砲。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕整整1週沒有先發的陳子豪，改當代打還是能做出重大貢獻，中信兄弟靠他於8局上2出局後，轟出生涯首支代打全壘打，以5：2力挫統一獅中止3連敗，繼Lamigo桃猿後拿到上半季第20勝。

陳子豪前次先發是17日對富邦悍將，之後出賽3場都是代打，8局上2出局後，獅隊換下已用110球、接連保送里迪與周思齊的左投瑞安，左打的他把右投劉軒荅送來的第2球轟成致勝3分彈，「劉軒荅是我高苑的學弟，對他的投球習性蠻了解的，知道他失投可能會多一點，就鎖定高球攻擊。」

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陳子豪指出，最近幾場對方幾乎都派左投先發，教練有他們的考量，他的角色變成專門對付右投的代打，因為知道何時可能上場，準備起來也很輕鬆，從第5局就開始待命，「看到右投手要上來，我就知道可能要上去打了。」

中信兄弟陳子豪代打在8局上擊出三分砲。（記者黃志源攝）

中信兄弟陳子豪代打敲超前轟。（記者黃志源攝）

中信兄弟陳子豪代打敲超前轟。（記者黃志源攝）

中信兄弟陳子豪代打敲超前轟，幫助球隊獲勝。（記者黃志源攝）

中信兄弟陳子豪代打敲超前轟，幫助球隊獲勝。（記者黃志源攝）

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