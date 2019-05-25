登山》聖母峰3天添7亡魂 正妹登山家詹喬愉暫撤退報平安

詹喬愉。（詹喬愉提供）

〔記者王元鴻／綜合報導〕喜馬拉雅時報報導，兩名尼泊爾國家級高山嚮導昨天在山區不幸死亡，其中一人在聖母峰，另一人在世界第五高峰馬卡魯峰，使得今年春季登8000公尺以上巨峰已傳出18人死亡，其中聖母峰佔半數，22日以來已有7人不幸殞命。

5月15日登上馬卡魯峰的台灣登山家詹喬愉，短暫休息後再上聖母峰基地營，準備再登世界第一高峰，本週以來天氣穩定，許多商業登山團體都把握這個時機攻頂，造成聖母峰登山路線大塞車，聖母峰攻頂路線上排成人龍蔚為奇觀，但高海拔地區逗留風險驟增。

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詹喬愉原本預定26日攻頂，由於天氣因素，昨天下午詹喬愉已下撤到6400公尺營地，並透過衛星電話報平安，詹喬愉表示，山區天氣開始變壞，先暫時下撤，再等幾天看天氣條件是否變好，如果真的天氣條件不允許，就不會冒險登頂，放棄今年的攀登計畫。

春天氣候較穩定，是攀登聖母峰等大部分8000公尺巨峰的最佳季節，儘管這個星期聖母峰天氣穩定，但依舊意外消息頻傳，從5月16日發生第一起登山意外以來，攀登聖母峰已有9人死亡，其中7人在最近3天發生，多數死亡原因可能都是高山症，和登頂後下撤途中體力耗盡。

詹喬愉。（詹喬愉提供）

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