MLB》蘇亞雷斯9局逆轉2分砲 紅人宰小熊笑納對戰3連勝

〔體育中心／綜合報導〕辛辛那提紅人今天作客芝加哥小熊，進行雙方三連戰的首場比賽，紅人靠著蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）9局扛出一發逆轉2分砲，最終紅人以6：5險勝小熊，系列賽搶下第1勝，紅人也拿到本季對戰小熊3連勝。

蘇亞雷斯9局擊出逆轉2分砲，與隊友慶祝。（今日美國）

此役首局率先由小熊發動攻勢，首棒打者史瓦伯（Kyle Schwarber）一上場就轟出右外野陽春砲先馳得點，3局小熊攻勢再起，2出局後史瓦伯獲得保送，隨後打擊的布萊恩（Kris Bryant）、瑞佐（Anthony Rizzo）「背靠背」連續擊出兩發全壘打攻下3分。

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紅人4局上展開反攻，古巴好手普伊格（Yasiel Puig）在2人出局一二壘有人時敲安追回1分，比賽來到6局首棒溫克（Jesse Winker）敲安上壘，下棒普伊格再度建功，轟出一發中外野全壘打添得2分，7局紅人在2出局後連續3支安打送回1分將比數追平。

普伊格6局轟出2分砲。（法新社）

小熊8局下靠著2支安打1次保送搶下超前分，眼看比賽剩下最後半局，只要終結者西謝克（Steve Cishek）成功關門就能拿下勝利，但他面對首位打者沃托（Joey Votto）就投出保送，下一棒蘇亞雷斯逮到一顆失控伸卡球，則是毫不留情將球送出中外野大牆，一棒將比分超前，9下小熊打擊3上3下，最終紅人就以6：5獲勝。

蘇亞雷斯9局擊出逆轉2分砲。（法新社）

蘇亞雷斯振臂高呼。（美聯社）

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