NBA》勇士沒他比較好？ KD糾正記者發言

KD駁斥「球隊沒你比較好」並非事實。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士率先晉級總冠軍戰，球星「KD」杜蘭特（Kevin Durant）因傷缺陣後首度受訪，駁斥「勇士沒KD比較好」的聲浪並非事實，強調他對球隊的貢獻是有目共睹。

KD在對火箭系列賽拉傷右小腿，持續缺陣養傷至今，但勇士隨後仍以4：0橫掃拓荒者、晉級總冠軍賽，今天是KD傷後首度受訪，他對於近日「勇士沒KD打得比較好」熱門話題不以為然，也糾正了記者的發言。

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KD直言球隊沒他打更好的觀點並非事實，對於外界常常不把他跟球隊視為一體也相當在意，有記者詢問KD對「他們」季後賽至今表現看法如何，被KD糾正為「我們」，強調他可是勇士隊的一份子。

勇士橫掃拓荒者，晉級總冠軍戰。（資料照，法新社）

KD也說，打從他加盟勇士隊開始，人們老愛把他跟球隊分開討論，常常用「勇士隊與KD」大做文章，對此他能夠理解， 但也強調自己不論在場上場下的努力，球團和隊友們絕對全都看在眼裡，「我知道我帶給球隊什麼，我也知道很多外人不喜歡看到我們在一起，我能理解。」

KD承認在養傷期間，他看到很多媒體跟球迷都在討論，勇士到底有他、還是沒他比較好的話題，卻忽略了勇士隊友和教練、早就說過他們有多想要KD回來，對此他選擇專心復健，把一切視為噪音，也期許自己在養傷期間，能嘗試從不同視角觀看球賽、享受隊友。

對於近日質疑聲浪，KD表示身為一名球員，他確實有想過這點，但他認為這樣的觀點，從籃球的角度來看並不正確，「我也很愛講籃球，如果你要繼續講這些有的沒的，我會加入討論，這會很好玩、很酷，但我知道真相是什麼。」

KD深信他的努力，隊友和球團全都看在眼裡。（資料照，法新社）

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