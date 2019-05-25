NBA》豪囧！季後賽成邊緣人 林書豪賽後竟被警衛刁難

林書豪自爆東部冠軍戰G2賽後曾被警衛攔下。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍台裔後衛林書豪在季後賽上場機會不多，在球隊地位被邊緣化，林書豪日前受訪時自爆，東部冠軍戰G2結束後，因為公鹿主場的警衛不認識他，上球隊巴士時竟被攔了下來，讓林書豪相當無奈。

林書豪日前上節目大談自己在NBA的心路歷程，所屬暴龍闖進東部決賽，目前以3：2取得聽牌優勢，距離總冠軍賽只差一步，而他也透露自己曾在第二戰結束時，要上球隊巴士竟被公鹿球場警衛怒斥，被攔了下來。

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林書豪還原當時情況，警衛問說「你這是要去哪裡？」，林書豪回應：「呃，我要上我們球隊的巴士。」

警衛不相信林書豪，並要求他出示通行證，林書豪無奈表示，「我沒有通行證，我不知道你在說什麼。我沒有通行證。」林書豪過往也常常發生類似事件，「這種情況在許多球館都發生過，所以我已經習慣了。」林書豪說道。

林書豪在效力尼克隊的時候，也曾被球隊警衛攔下，甚至被質疑是職員或防護員，轉戰黃蜂在主場練球時，警衛也把他擋了下來，問他是哪隊的球員。

林書豪本季如願離開老鷹隊，並加盟東部強權暴龍，原打算展開生涯新篇章，不過來到多倫多表現不如預期，而球隊替補後衛范維利特（Fred VanVleet）歸位後，也壓縮林書豪的發揮空間，雖然如願隨著暴龍殺進季後賽，不過上場機會不多，至今僅出賽7場，上場時間合計26分鐘，共累積9分、4助攻和3籃板。

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