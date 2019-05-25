蘇迪曼盃》台灣輸球有利中國奪冠？中球迷：輸的好啊！

台灣隊無緣闖進4強，將讓印尼和中國頭號對手日本相互廝殺。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊蘇迪曼盃8強賽打滿5點，才以2：3遭印尼隊逆轉出局。對於這個結果，加上4強賽程的安排，中國球迷認為對他們要回相隔4年的冠軍是一大利多。

4強賽將於今日開打，早上11點由休息1天的中國對上泰國，晚上18點則由印尼對上日本。對於台灣讓印尼苦戰5點，最終敗下陣來，中國球迷認為，「輸的好啊，讓印尼去多給日本製造些麻煩，否則日本豈不是躺進決賽麼。」

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外界看好決賽由日本和中國爭霸，比照中國休了1天、4強賽又是早場，日本則是連打2天，4強賽為晚場，若贏球將無縫接軌迎接明天決賽，對體力是一大考驗。一名山東球迷「意志戰車vac」說，「印尼明天哪怕贏不了日本也行，他們後打，給我死拖死耗日本隊的體能，最好打到下半夜。」

對於賽程安排，也有中國球迷表示，「感覺這個賽程對中國有利，休息了一天，4強賽上午進行，日本和印尼昨天都經歷了苦戰，今晚還要相互苦戰，明天就決賽了，中國隊明顯體力佔優，是簽運好還是東道主都有這待遇？」、「這賽程日本人沒意見嗎？」

蘇迪曼盃決賽將於明天展開，中國上一屆以2：3輸給韓國，誓言奪回相隔4年的冠軍，印尼則是相隔30年未奪冠，而日本和泰國要力拚隊史首冠。

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