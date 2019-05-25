MLB》好球率90％！陳偉殷霸氣飆Ｋ解危 有望奪本季首勝

2019/05/25 09:14

陳偉殷飆Ｋ化解危機。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕馬林魚投手陳偉殷今對國民上場，賦予擋住追平分的重大責任，他成功以三振漂亮解決對手，雖然5下續投失掉1分，仍以勝投候選人之姿退場，有望奪下本季首勝。

馬林魚5：4領先進入4局下，國民隊泰勒（Michael A. Taylor）敲二壘打再靠滾地球推進，2出局攻佔三壘。第二棒左打伊頓（Adam Eaton）登場前，馬林魚當機立斷換下先發羅培茲（Pablo Lopez），由陳偉殷接替。

陳偉殷投出首球，伊頓嘗試突擊短打，球滾出界外，第二球也擊出界外。2好0壞，殷仔一記91.7英里（約147公里）速球，讓伊頓站著不動遭三振，霸氣解決失分危機。

5上隊友狂攻3分保險，5下陳偉殷續投，開局被連敲2支安打、攻佔二、三壘，但他穩住陣腳，讓亞當斯（Matt Adams）敲出雙殺打，僅掉1分，隨後再靠接手的牛棚隊友解決多齊爾（Brian Dozier），守住領先。

陳偉殷投11球（10顆好球），好球率高達90.9%，被敲2支安打，掉1分，奪1次三振，防禦率8.80。目前球隊以8：5保持領先，殷仔成為勝投候選人之一，若一路領先至終場，有機會奪下本季首勝。

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