MLB》倫弗洛致勝3分砲 教士擒藍鳥奪4連勝

〔體育中心／綜合報導〕聖地牙哥教士今天作客多倫多藍鳥，進行雙方三連戰首場比賽，這也是本季兩隊首次碰頭，教士靠著倫弗洛（Hunter Renfroe）8局一發致勝3分砲，率領教士以6：3擊敗藍鳥，也奪下近期4連勝。

倫弗洛與隊友開心慶祝。（今日美國）

此役教士在第3局率先發動攻勢，捕手黑吉斯（Austin Hedges）一上場就敲出左外野陽春砲先馳得點，教士攻勢未完，隨後在靠著2支安打及1次保送跑回1分，5局上教士賈西亞（Greg Garcia）在2壞球情況下敲出一發右外野陽春砲，取的3：0領先。

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賈西亞5局敲轟與隊友擊掌。（法新社）

5局下半藍鳥展開反攻，葛里查克（Randal Grichuk）連續4顆壞球獲得保送上壘，賈維斯（Freddy Galvis）在壘上有人情況下掃出一發中左外野全壘打，下一棒小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）跟著開轟，這2發「背靠背」全壘打將比分追成3：3平手。

賈維斯5局轟2分砲。（今日美國）

比賽來到8局上，馬查多（Manny Machado）選到四壞保送，哈斯默（Eric Hosmer）靠著藍鳥守備失誤上壘，下棒倫弗洛在球數絕對落後的狀況下，敲出一發左外野致勝3分砲，一棒將比分超前，藍鳥隨後的打擊遭到教士牛棚封鎖，並未在得分，最終教士就以6：3獲勝。

倫弗洛致勝轟。（法新社）

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