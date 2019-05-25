MLB》衛冕軍守備失誤連連 太空人險勝紅襪中止連敗

隊友失誤塞爾難掩無奈表情。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕休士頓太空人今天在主場迎戰波士頓紅襪，進行三連戰的首場比賽，雖然本場比賽紅襪砲聲隆隆，但在守備上卻是失誤連連，全場合計出現3次失誤，太空人也因此拿下許多分數，最終太空人就以4：3險勝紅襪，中止2連敗。

太空人中止連敗，內野手開心慶祝。（美聯社）

此役太空人在第二局狄亞茲（Aledmys Diaz）安打上壘，隨後紅襪塞爾（Chris Sale）投出暴投，狄亞茲跑上二壘，隨後瑞迪克（Josh Reddick）打擊，狄亞茲再靠著紅襪傳球失誤跑回本壘先馳得點，3局下首棒上場的馬里斯尼克（Jake Marisnick）敲出左外野陽春砲再添1分，4局太空人靠著1安1保送外加紅襪一次失誤攻下2分。

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馬里斯尼克3局開轟。（美聯社）

5局結束前紅襪打線遭到太空人先發邁利（Wade Miley）封鎖，直到第6局柏格茲（Xander Bogaerts）敲出左外野陽春砲才打破鴨蛋，第8、第9局紅襪分別再靠布雷德利 （Jackie Bradley Jr.）及維拉斯奎茲（Hector Velazquez）各一發陽春砲攻下2分，最終太空人就以4：3擊退紅襪。

柏格茲6局開轟打破鴨蛋。（法新社）

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