籃球》純喫茶鬥牛霸「熱」血開戰 丁冠皓：比訓練更累

左起能仁家商丁冠皓、高錦瑋、林彥廷，南山高中李沛澄、陳冠中、陳立生出席純喫茶鬥牛霸開幕記者會。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕2019純喫茶Try it鬥牛霸今天於板橋第二籃球場火熱開打，超過2000隊報名，現場更直接上演今年HBL男子組決賽的「番外篇」，能仁家商再戰南山高中，賽後MVP林彥廷表示，很開心能再次對決，對方是可敬的對手，但頂著大太陽在球場上奔馳，讓他直呼：「真的好熱！」

比賽現場艷陽高照，氣溫飆破30度，林彥廷在出席開幕儀式後，隨即下場與對手一較高下，他說，「太久沒打三對三，很不常在室外打球，真的有點受不了。」他在賽後也馬上用冰枕掛在脖子上消暑。

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隊友丁冠皓透露，過去多在室內訓練，只有幾次因為場地整修才在室外練習，他笑說，比起在室內場館被操，頂著大太陽打球真的更累。能仁教練楊政倫聽到子弟兵頻頻喊熱，他開玩笑表示：「決定了！新的一批學生暑訓都在室外。」

光復高中「喬神」喬楚瑜、南山高中女子組MVP李吟娸及普門中學的「雙十女孩」陳芷英今天坐鎮現場，也直呼好熱，他們將擔任挑戰賽「大魔王」，早上11點起接受現場球迷的「一對一挑戰」。

今年純喫茶Try it鬥牛霸超過6500名大專院校高手報名，冠軍隊將登上「純喫茶冠軍瓶」的最高殊榮。

左起能仁家商丁冠皓、林彥廷、高錦瑋。（記者吳孟儒攝）

能仁家商與南山高中再次對決。（記者吳孟儒攝）

能仁家商與南山高中再次對決。（記者吳孟儒攝）

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