日職Live》火腿0：5落後 王柏融首打席逐球看這裡

第二局

2下，西武秋山翔吾再開轟，單場雙響砲。火腿0：5西武。

2上，火腿王柏融首打席擊成滾地球出局。

首打席逐球：

1 滑球 125公里 沒揮棒 1好0壞

2 曲球 102公里 壞球 1好1壞

3 指叉球 134公里 揮空 2好1壞

4 指叉球 137公里 滾地球出局

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第一局

1下，西武秋山翔吾轟出陽春砲，先馳得點。西武攻勢不斷，一、二壘有人，森友哉敲適時二壘打，隨後栗山巧也在二、三壘有人敲適時安打，攻下大局。火腿0：4西武。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕日本火腿今日續戰西武，昨從板凳出發的王柏融，今重返先發，擔任5棒左外野手。《繼續閱讀》

兩隊先發

火腿

1 西川遙輝 中外野

2 大田泰示 右外野

3 近藤健介 三壘

4 中田翔 一壘

5 王柏融 左外野

6 渡邉諒 二壘

7 清宮幸太郎 指定打擊

8 平沼翔太 游擊

9 石川亮 捕手

先發投手：巴貝托

西武

1 秋山翔吾 中外野

2 源田壯亮 游擊

3 外崎修汰 二壘

4 山川穗高 一壘

5 森友哉 捕手

6 中村剛也 三壘

7 栗山巧 指定打擊

8 戶川大輔 右外野

9 金子侑司 左外野

先發投手：多和田真三郎

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