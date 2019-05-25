排球》任菁英盃排球賽嘉賓 「光頭神舉」黃培閎暢談旅外收穫

黃培閎（中）今回到師大擔任菁英盃排球賽嘉賓，受到學生的歡迎。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕第7屆排球菁英賽今在台灣師大公館校區登場，特別邀請「光頭神舉」黃培閎、中纖女排吳韋華擔任嘉賓，同樣來自台灣師大的兩人表示，回到母校以球會友的感覺真好。

近兩季都在義大利超級聯賽打拚的黃培閎，休季期間回到台灣，除了自主訓練維持體能，也利用機會回到母校和大家以排球交流，他說：「看到大家因為排球聚在一起，心情很激動也很開心。」

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近兩季效力於義大利A1球隊台灣精品Latina，黃培閎表示，出國打球主要看看別的國家訓練方式，接受不同的文化洗禮，雖然起初衝擊很大，也遭遇不少挫折，但這是人生中很重要的一段旅程。

黃培閎（右）今回到師大擔任菁英盃排球賽嘉賓，受到學生的歡迎，不少球員向他索取簽名與合照。（記者粘藐云攝）

談起義大利和台灣訓練上最大差別，黃培閎認為，義大利的訓練講求科學化，所有的訓練都按照數據來規劃，「一切的訓練都有所依據，並非盲目的練習，且能在場上看到成效。」雖然近兩年都在國外打球，但他仍關注國內排球的發展，「台灣排球看得出來有慢慢進步，但如果可以投入更多資源，組織能更開放，相信會越來越好。」

至於在義大利的趣事，黃培閎笑說，球隊住的公寓鄰居會有一些義大利人，對他很熱情，但他們不一定會說英文，只能透過義大利文溝通，「當下真的蠻緊張的，但也是很好玩的體驗。」

談起未來規劃，黃培閎打算繼續自己的旅外生涯，「出國打球還是最大的目標，現在也有和一些球隊聯繫，最快可能8、9月會再出國。」

黃培閎、吳韋華（中）今回到台灣師大參與菁英盃排球賽擔任嘉賓。（中）（記者粘藐云攝）

黃培閎。（記者粘藐云攝）

吳韋華。（記者粘藐云攝）

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