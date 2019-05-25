MLB》昨在場邊暢飲啤酒 耶利奇今率先達陣20轟（影音）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人球星耶利奇（Christian Yelich）昨在NBA東部冠軍賽暢飲啤酒，今天歸隊重返先發，對費城人扛超前陽春砲，本季率先達陣20轟，為近7年最速。

耶利奇開季表現火燙，但本月初因下背緊繃停機1週，今天是他因下背痙攣缺陣2場後，首度回歸先發名單，他在3局下連打2顆界外球後，把一顆投高的內角速球扛出右外野大牆，成為本季首位達陣20轟打者，為近7年聯盟最快紀錄。

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總教練康索（Craig Counsell）賽前受訪時表示，耶利奇在前天休息日做了完整治療，也嘗試了一些揮棒，當下感覺非常好，今天賽前也覺得相當不錯，已經準備好歸隊出賽。

總教練還說，耶利奇在休息日那天去看了NBA東部冠軍戰G5，在場邊挑戰了公鹿主場的「啤酒乾杯」活動，打趣表示：「當我看到他在那邊乾啤酒，我就很確定他今天已經準備好要回來比賽了。」

耶利奇成為本季首位20轟打者。（法新社）

In Wisconsin MVP’s crush beers. @ChristianYelich | #FearTheDeer pic.twitter.com/qTnMl4K3eN — Milwaukee Bucks （@Bucks） 2019年5月24日

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