日職》陽岱鋼替補敲長打、巨人仍輸球 廣島奪11連勝

陽岱鋼替補上陣，敲二壘安打。（圖片取自巨人官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人今天在主場東京巨蛋面對廣島鯉魚，台灣好手陽岱鋼在比賽後半段上場代打敲出二壘安打，可惜第二次打席吞下再見三振，巨人最後以5：7輸球。廣島則是拿下11連勝，隊史第三次。

巨人前7局打完以1：6落後，8局上廣島洋砲巴提斯塔（Xavier Batista）敲陽春彈，廣島再添分數。

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8局下，巨人軍展開攻勢，山本泰寬先轟陽春砲，小林誠司選到保送，陽岱鋼這時上場代打，從廣島先發左投強森（Kris Johnson）手中敲出二壘安打，巨人攻占二、三壘，中島宏之敲高飛犧牲打，下棒坂本勇人敲兩分砲，巨人單局攻4分。

廣島9局下換終結者中崎翔太上場，巨人洋砲葛雷諾（Alex Guerrero）敲二壘安打，大城卓三敲滾地球出局，二壘跑者葛雷諾上到三壘，老將阿部慎之助代打擊出二、游間滾地球，被廣島游擊手田中廣輔美技攔下、快傳一壘刺殺。2出局後，陽岱鋼遭到再見三振，終場巨人吞下敗仗。

廣島全場有14支安打，巴提斯塔3安猛打賞包含一發陽春彈，西川龍馬2安1打點，菊池涼介有一發陽春砲，野間峻祥、投手強森各有1安1打點；巨人全場有8支安打，葛雷諾、山本泰寬各有一發陽春砲，坂本勇人則敲兩分砲。陽岱鋼此戰沒有先發，2打數敲1支二壘安打，打擊率為0.276。

廣島洋投強森先發7局失掉4分，獲得本季第4勝；巨人洋投Cristopher Crisostomo先發僅3.1局被敲9安包含1轟，失掉5分4分自責，吞下本季第3敗。

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