棒球》驚呆！捕手快傳二壘 投手臉部遭重擊當場倒地（影音）

美國德州大學長角牛女子快壘隊投手埃利什（Miranda Elish），被捕手伊亞科波（Mary Iakopo）快傳二壘的傳球重擊臉部，當場倒地不起。（圖擷自@CorkGaines推特）

〔即時新聞／綜合報導〕好痛！美國德州大學長角牛女子快壘隊，昨（24日）晚展開NCAA地區錦標賽對陣阿拉巴馬大學隊，怎知在第二局卻發生讓現場觀眾驚叫連連的意外，原來阿拉巴馬打者觸擊後，德州大學捕手連忙撿球快傳二壘想封殺一壘跑者，但碩大的壘球卻正面重擊投手埃利什（Miranda Elish）的臉部，讓她當場倒地不起。

埃利什即將被球直擊臉部的一瞬間。（圖擷自@CorkGaines推特）

從現場影片中可以看到，打者短打後壘球就正好掉在長角牛隊捕手伊亞科波（Mary Iakopo）的面前，伊亞科波沒想太多就直接撿起往二壘傳去，但埃利什卻沒有躲避導致被球直擊臉部。

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不少網友在推特影片下留言，不解為何埃利什為何沒有蹲下讓捕手傳球，但有眼尖的球迷發現打者擊出短打後裁判立即宣判死球，原來打者觸擊時後腳似乎踏出了打擊區，應該構成了妨礙守備，埃利什可能是看到裁判手勢才會沒有閃避。

據《福斯新聞》報導，長角牛隊教練懷特（Mike White）表示，當他快步跑上投手丘時，埃利什一直說著「我很好、我很好」，但實際上看起來完全不好。懷特透露，埃利什在送去醫院的路上顯得很痛苦。

懷特說，幸好埃利什送醫後沒什麼大礙，而且精神狀況良好，一切都會好起來的，只是要做更多的檢查確認狀況。

事後證明，裁判當時已判決打者犯規，因此伊亞科波其實沒有必要傳球，但她有可能沒注意到身後裁判的裁示才會造成意外。雖然埃利什被打退場，但長角牛隊將士用命，最後以7-5擊敗阿拉巴馬大學隊，意外打傷投手的伊亞科波則將功贖罪敲出3分砲，為球隊留下勝利。

Scary situation in Texas-Alabama softball game. Catcher's throw to second base hit Texas pitcher Miranda Elish in the face. She was down for several minutes and taken to a hospital. Reports say she is doing well and hospital trip was just a precaution. pic.twitter.com/ahYFLk0ULI — Cork Gaines （@CorkGaines） May 25, 2019

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