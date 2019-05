棒球》驚呆！捕手快傳二壘 投手臉部遭重擊當場倒地（影音）

美國德州大學長角牛女子快壘隊投手埃利什(Miranda Elish),被捕手伊亞科波(Mary Iakopo)快傳二壘的傳球重擊臉部,當場倒地不起。(圖擷自@CorkGaines推特)

〔即時新聞/綜合報導〕好痛!美國德州大學長角牛女子快壘隊,昨(24日)晚展開NCAA地區錦標賽對陣阿拉巴馬大學隊,怎知在第二局卻發生讓現場觀眾驚叫連連的意外,原來阿拉巴馬打者觸擊後,德州大學捕手連忙撿球快傳二壘想封殺一壘跑者,但碩大的壘球卻正面重擊投手埃利什(Miranda Elish)的臉部,讓她當場倒地不起。

埃利什即將被球直擊臉部的一瞬間。(圖擷自@CorkGaines推特)

從現場影片中可以看到,打者短打後壘球就正好掉在長角牛隊捕手伊亞科波(Mary Iakopo)的面前,伊亞科波沒想太多就直接撿起往二壘傳去,但埃利什卻沒有躲避導致被球直擊臉部。

請繼續往下閱讀...

不少網友在推特影片下留言,不解為何埃利什為何沒有蹲下讓捕手傳球,但有眼尖的球迷發現打者擊出短打後裁判立即宣判死球,原來打者觸擊時後腳似乎踏出了打擊區,應該構成了妨礙守備,埃利什可能是看到裁判手勢才會沒有閃避。

據《福斯新聞》報導,長角牛隊教練懷特(Mike White)表示,當他快步跑上投手丘時,埃利什一直說著「我很好、我很好」,但實際上看起來完全不好。懷特透露,埃利什在送去醫院的路上顯得很痛苦。

懷特說,幸好埃利什送醫後沒什麼大礙,而且精神狀況良好,一切都會好起來的,只是要做更多的檢查確認狀況。

事後證明,裁判當時已判決打者犯規,因此伊亞科波其實沒有必要傳球,但她有可能沒注意到身後裁判的裁示才會造成意外。雖然埃利什被打退場,但長角牛隊將士用命,最後以7-5擊敗阿拉巴馬大學隊,意外打傷投手的伊亞科波則將功贖罪敲出3分砲,為球隊留下勝利。

Scary situation in Texas-Alabama softball game. Catcher's throw to second base hit Texas pitcher Miranda Elish in the face. She was down for several minutes and taken to a hospital. Reports say she is doing well and hospital trip was just a precaution. pic.twitter.com/ahYFLk0ULI