中職Live》先發陳琥遇亂流 獅吃4分大局逆轉領先兄弟

第二局

臨危受命的奧斯丁次局回穩，這次陳偉漢同樣敲出三壘彈跳球卻遭刺殺出局，王威晨、詹子賢都敲出飛球接殺出局，奧斯丁這個半局讓兄弟打者三上下。

兄弟先發陳琥在2局下也出狀況，獅隊首位上來打擊的楊家維敲出右外野安打上壘，陳重羽接力敲出左外野方向的平飛安打，郭峻偉犧牲觸擊成功，推進隊友上二三壘，朱元勤、黃恩賜連續獲得四壞球保送，獅隊先擠回破蛋分，隨後潘武雄再敲出直擊中外野全壘打牆的二壘安打，一棒打回2分，幫助獅隊一口氣將比分追平，林祖傑再敲出左外野高飛犧牲打，敲回獅隊超前分，吃下4分大局，獅隊以4：3逆轉暫時領先兄弟。

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第一局

首局開打，兄弟開路先鋒陳偉漢敲出三壘方向彈跳球，獅隊三壘手黃恩賜處理不及，形成內野安打，隨後王玉譜雖然三振掉王威晨，不過一壘上的陳偉漢趁機盜上二壘，接下來詹子賢又敲出左外野安打，打回破蛋分，兄弟先馳得點1：0領先獅隊。

接下來王玉譜仍沒回穩，對林智勝投出觸身球保送，短暫治療後林智勝無大礙重回場上，下棒彭政閔選到四壞球保送，里迪敲出高飛犧牲打，詹子賢快腿跑回本壘拿下兄弟第2分，王玉譜用了30顆球僅抓下2個出局數，僅投0.2局就被撤換下場，改由洋投奧斯丁接替投球，不過奧斯丁在滿壘時保送黃鈞聲，讓兄弟兵不血刃再下一城，最後才終於靠著滾地球解決王勝偉，兄弟以3：0領先獅。

下個半局，獅隊開路先鋒潘武雄雖然一上來就靠著王勝偉失誤上壘，不過林祖傑先遭到三振，蘇智傑、高國慶都敲出滾地球出局，獅隊無功而返，仍以0：3落後兄弟。

兩隊先發陣容

中信兄弟

1.陳偉漢 2B

2.王威晨 3B

3.詹子賢 CF

4.林智勝 1B

5.彭政閔 DH

6.里迪 RF

7.周思齊 LF

8.黃鈞聲 C

9.王勝偉 SS

先發投手：陳琥

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統一獅

1.潘武雄 DH

2.林祖傑 SS

3.蘇智傑 LF

4.高國慶 1B

5.楊家維 2B

6.陳重羽 RF

7.郭峻偉 C

8.朱元勤 CF

9.黃恩賜 3B

先發投手：王玉譜

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