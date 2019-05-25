中職》高志綱見面會 彭政閔驚喜現身

彭政閔（左）現身高志綱見面會還獻花致意。（統一球團提供）

〔記者徐正揚／台南報導〕統一獅今天下午在主場台南棒球場大門口，為轉任二軍總教練的高志綱舉行「感謝有你球迷見面會」，今年季後也要退休的中信兄弟「恰恰」彭政閔情義相挺，驚喜現身獻花還送上運動手表。

獅隊球團瞞著高志綱，邀請彭政閔擔任神秘嘉賓，高志綱被他突然現身嚇一大跳，「因為恰恰等下要比賽，沒想到特地出席活動，看到他走出來，我跟他說，你什麼時候進來的？我怎麼都不知道？」

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彭政閔一上台就跟高志綱來個大擁抱，還準備運動手表當禮物，讓高志綱相當驚喜，彭政閔指出，很多教練會戴碼表計時，希望高志綱可以隨時戴著，不管測投手球速、捕手傳球速度都可以用到。

彭政閔表示，跟高志綱經歷2003、04、07、08、13年很多國際賽事，相信球迷都還印象深刻，「他為國家隊與統一獅付出很多心血，希望未來能把經驗傳承給年輕球員，請大家繼續支持他。」

彭政閔透露，上週接到統一球團請求，希望能在高志綱的球迷會給個意外驚喜，他才決定買運動手錶，因為自己一直沒時間，昨天趕快抽空去買，在台南的百貨公司逛了兩個小時。

彭政閔（左）現身高志綱見面會，兩人在舞台上熱情擁抱。（統一球團提供）

彭政閔（左）現身高志綱見面會，還送上運動手表當禮物。（統一球團提供）

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