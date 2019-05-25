田徑》「台灣欄神」陳奎儒預賽飆生涯次佳 晚間拚奧運達標

〔記者林岳甫／台北報導〕「台灣欄神」陳奎儒今日在2019年台灣國際田徑公開賽男子110公尺跨欄預賽，飆出生涯次佳13秒41，卻無緣達標2020年東京奧運的參賽標準13秒32，令他衝過終點線時有些懊惱。

陳奎儒近年在國際賽大放異彩，2017年台北世大運以13秒55締造全國紀錄摘銀，去年雅加達亞運又以13秒39再度寫下全國新猷。陳奎儒週二出征世界挑戰賽中國南京站，奔出平個人最佳13秒39，可惜距離奧運參賽標準仍有0.07秒差距。

請繼續往下閱讀...

陳奎儒這次回到台灣出賽，目標就是瞄準達標奧運標準，他預賽便馬力全開，衝過終點線時成績更是締造全國紀錄的13秒37，但他卻還是懊惱。不過，大會最後公佈成績為13秒41，陳奎儒透露，預賽還是有些細節上出問題，等下會趕快跟教練王國慧討論，決賽繼續努力，目標不只要破全國，更要達標奧運。

臺灣國際田徑公開賽男子110公尺跨欄預賽，台灣選手陳奎儒跑出13秒41的成績。（記者陳志曲攝）

臺灣國際田徑公開賽男子110公尺跨欄預賽，台灣選手陳奎儒跑出13秒41的成績。（記者陳志曲攝）

臺灣國際田徑公開賽男子110公尺跨欄預賽，台灣選手陳奎儒跑出13秒41成績，生涯次佳。（記者陳志曲攝）

台灣選手陳奎儒。（記者陳志曲攝）

台灣選手陳奎儒。（記者陳志曲攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法