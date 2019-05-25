蘇迪曼盃》石宇奇、諶龍男單決賽該派誰？中國隊傷腦筋

決賽男單該派諶龍（左）還是石宇奇（右）上場，恐怕會讓中國隊大傷腦筋。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕蘇迪曼盃4強賽今開打，中國隊前3點碾壓泰國隊，一局未失，連13屆闖進決賽，然而志在奪回冠軍中國隊，男單決賽的對手很有可能是現任世界球王日本隊的桃田賢斗，關鍵決賽到底該派誰恐怕得會讓中國教練團傷透腦筋。

自1995年起，中國就從未缺席蘇迪曼盃冠軍賽，這段期間奪下10座冠軍，前一屆遭韓國中斷6連霸，今年誓言奪回相隔4年的冠軍，對手非常有可能是本屆同樣奪冠大熱門的日本隊，這也代表在男單項目，很有可能要碰上的就是現任世界第一的日本球王桃田賢斗。

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中國隊兩大男單好手石宇奇、諶龍，若是就生涯對戰衡量，8度交手桃田握有5勝3敗的諶龍，明顯優於石宇奇，不過諶龍去年4度對決桃田僅苦吞1勝3敗，加上前役他對決同樣握有壓到性對戰優勢的前丹麥球王安賽龍時明顯處於下風，慘遭對手直落二解決，今在中國隊上泰國之役也遭到雪藏。

而石宇奇雖然更年輕、世界排名也更高，但他生涯5度與桃田交手僅在去年年終賽拿下過1勝。在陣中男單一、二哥與桃田交鋒都處於下風的狀態下，決賽該派出哪位選手上場，恐怕將讓想重返榮耀的中國隊大傷腦筋。

世界球王桃田賢斗，對決中國男單前2人都明顯占上風。（資料照，歐新社）

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