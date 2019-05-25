登山》一台灣工程師攻頂聖母峰 安全下撤

有位台灣工程師於5月17日攻頂成功，已順利下撤回到加德滿都。（圖片取自臉書）

〔記者王元鴻／綜合報導〕攀登8000公尺以上高山再添死亡案例，今天累計已經20人不幸罹難，其中世界第一高峰聖母峰（8848公尺，珠穆朗瑪峰）又有一名英國人登頂後，死於下撤途中。另有位台灣工程師於5月17日攻頂成功，已順利下撤回到加德滿都。

尼泊爾官方證實，春季攀登8000公尺以上高山的死亡人數已達20人，其中聖母峰死亡人數已達10人，佔所有亡意外的50%，今天不幸死亡的英國人費雪，據登山公司回報，是在攻頂聖母峰後，下撤到8600尺時發生不適，雖經雪巴救援到海拔低一點的營地，仍然回天乏術。

請繼續往下閱讀...

本週聖母峰天氣晴朗，攻頂者眾，造成聖母峰登頂路線大塞車，排隊攻頂的畫面令人震驚，都增加攻頂的風險，台灣登山家詹喬愉原本預計明天攻頂，但天氣轉壞暫時下撤到6400公尺的營地。

5月16日預告隔天要攻頂聖母峰的台灣曾姓工程師，昨天已經回到加德滿都，並且在臉書上貼出攻頂的照片，據他的友人Ivy轉述，許多人在攻頂途中凍傷，面臨截肢的風險。

本週聖母峰天氣晴朗，攻頂者眾，造成聖母峰登頂路線大塞車。（法新社）

聖母峰。（法新社）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法