蘇迪曼盃》山口茜帶頭反攻破印尼 日本明與中國隊爭冠

日本好手山口茜。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2019年蘇迪曼盃世界羽球混合團體賽4強賽，日本隊先輸1點後，靠著世界女單第四的山口茜、球王桃田賢斗，以及世界第一女雙松本麻佑/永原和可那連拿3點，最後以3：1擊敗印尼隊，日本隊自2015年後再度闖進冠軍戰，將和中國隊爭冠。

首點印尼派出世界第一男雙吉地安（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo），以21：14、21：18擊敗日本組合嘉村健士/園田啟悟。

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第2點女單對決，日本好手山口茜以兩個21：13，花費34分鐘，直落二擊敗印尼好手東宗（Gregoria Mariska Tunjung）；而第3點男單，球王桃田賢斗則是耗費66分鐘，以21：17、21：19打敗金廷（Anthony Sinisuka GINTING）。

到了第4點女雙對決，世界第一女雙松本麻佑/永原和可那以21：15、21：17，擊敗世界第五的印尼女雙組合Greysia Polii／Apriyani Rahayu。日本隊連拿3點獲勝，晉級冠軍戰。

日本隊曾在2015年蘇迪曼盃打進決賽，當時以0：3不敵中國，獲得亞軍。如今，日本隊再次碰上中國隊，將力爭隊史首冠。

中國隊則是從1995年起至今，奪得10座冠軍，上一屆2017年蘇迪曼盃不敵南韓，中斷6連霸。

日本好手山口茜。（歐新社）

日本球王桃田賢斗。（歐新社）

日本女雙松本麻佑（左）/永原和可那（右）擊敗對手，助隊闖進冠軍戰。（歐新社）

日本女雙松本麻佑（左）/永原和可那（右）擊敗對手，助隊闖進冠軍戰。（歐新社）

印尼僅靠第一男雙吉地安（右）、蘇卡穆約（左）拿到1點。（法新社）

印尼女單好手東宗。（歐新社）

印尼男單好手金廷。（歐新社）

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