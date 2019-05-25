籃球》從國中拚到高中 林彥廷、高錦瑋大學「分手」

能仁家商與南山高中再次對決。（記者吳孟儒攝）

〔記者吳孟儒／新北報導〕2019「純喫茶Try it鬥牛霸」今天於板橋展開分區預賽，能仁家商與南山高中昨天在賽前進行表演賽，上演HBL總決賽番外篇，這也是能仁三劍客合體倒數計時，今年畢業後林彥廷將加入政治大學男籃，與隊友高錦瑋與丁冠皓拆夥。

林彥廷與高錦瑋從花蓮自強國中開始就是隊友，兩人並肩作戰6年，除了拿過JHBL國中籃球聯賽冠軍，也在今年一同為能仁拚下HBL王座，兩人相約大學要再當隊友，感情好到讓能仁助理教練楊政倫以「情侶」形容，還開玩笑的說：「現在他們終於『分手』了。」

請繼續往下閱讀...

不過，林彥廷畢業後選擇投入政大，高錦瑋則是轉戰健行科技大學，他表示，兩人感情仍相當好，兄弟情不會因為不當隊友而淡去，「我很期待大學的新生活，之後不只是打球，很多事都得好好規劃。」

林彥廷在選科系也很有想法，挑選大眾傳播系，雖然大學與能仁隊友分道揚鑣，但丁冠皓大方給予祝福，「他口條很好，我覺得這很適合他。」

丁冠皓與高錦瑋同樣選擇披上健行戰袍，他說：「其實我之前一直彥廷說，來健行的話有我在喔，但最後他有自己的考量，我也很期待之後在場上跟他的對決。」

左起能仁家商丁冠皓、林彥廷、高錦瑋。（記者吳孟儒攝）

能仁家商與南山高中再次對決。（記者吳孟儒攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法