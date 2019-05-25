中職》去年整季待二軍 陳子鴻最快明天升一軍

中信兄弟陳子鴻。（記者黃志源攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕中信兄弟今天做出球員異動，把林書逸下放二軍，新註冊的陳子鴻最快明天登錄一軍，去年整季都在二軍的陳子鴻表示，因為已經做好準備，雖然很開心但心情很平靜。

陳子鴻開季的身分是合約所屬球員， 只能在二軍出賽，要上一軍必須比照月初的江忠城，先成為註冊球員進入60人名單，滿24小時後才能登錄一軍，他表示，昨天被通知要上一軍，因為已經做好準備，雖然很開心但心情很平靜。

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陳子鴻指出，去年雖然沒有受傷，因為狀況一直不好，整季都待在二軍，信心多少受到影響，今年春訓決定轉換心情，凡事抱持正面態度看待，「給自己多一點正能量，每天都要帶著愉快心情來球場。」

陳子鴻於2017年10月7日首次升上一軍，10月26日下二軍後不曾再上來，本季在二軍出賽13場，打擊高達4成69，擊出15支安打有3發全壘打、5支二壘安打，長打率高達9成06，他表示，開季時身體有傷進度較慢，今年打擊有做微調，效果還算不錯。

總教練伯納表示，林書逸最近遇到低潮，希望下二軍後透過固定出賽，幫助他找回信心；陳子鴻在二軍表現很好，希望上一軍後能帶給球隊期待的長打火力，也藉此鼓勵二軍球員，只要表現好都有機會上一軍。

中信兄弟陳子鴻。（記者黃志源攝）

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