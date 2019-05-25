田徑》台加飛人大戰楊俊瀚惜敗 最後擁抱互相祝福（影音）

〔記者卓佳萍／台北報導〕台灣國際田徑公開賽今天晚間上演「台加飛人大戰」，眾所矚目男子100公尺決賽，台灣最速男楊俊瀚對決加拿大好手德格拉斯，兩人最後逼得非常近，德格拉斯最終以10秒11摘金，楊俊瀚則以10秒23獲得銀牌，兩人最後互相擁抱、祝福，德格拉斯希望，他未來能夠再回來台灣。

德格拉斯因身體大腿後肌緊繃缺席預賽，直接加入決賽，德格拉斯表示，他有點小看台灣濕熱天氣，熱身時狀態不是很好，但晚上天氣變涼後，感覺好很多。

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至於這趟賽事，德格拉斯手指身旁好手楊俊瀚、台灣紀錄保持人，他表示，楊選手真的很不錯，「他逼出我的A級表現，我想他未來一定有機會晉級到奧運。」

楊俊瀚未能改寫預賽成績20秒21，他表示，其實自己就是把握跟世界頂尖選手競賽機會，也學著從高張力競爭去調適。

德格拉斯（左）最終以10秒11摘金，楊俊瀚（右）則以10秒23獲得銀牌，兩人最後互相擁抱、祝福。（記者陳志曲攝）

德格拉斯（左）最終以10秒11摘金，楊俊瀚（右）則以10秒23獲得銀牌，兩人最後互相擁抱、祝福。（記者陳志曲攝）

德格拉斯（左）、楊俊瀚（右）兩人最後互相擁抱、祝福。（記者陳志曲攝）

德格拉斯（左）、楊俊瀚（右）兩人最後互相擁抱、祝福。（記者陳志曲攝）

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