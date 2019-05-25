田徑》狂！ 「台灣欄神」陳奎儒13秒34再破全國

〔記者林岳甫／台北報導〕「台灣欄神」陳奎儒今日在2019年台灣國際田徑公開賽男子110公尺跨欄決賽，飆出本季、生涯最佳的13秒34，再度刷新自己保持的13秒39全國紀錄，只是他還是有些許失落，因距離2020年東京奧運參賽標準仍有0.02秒之差。

陳奎儒近年在國際賽大放異彩，2017年台北世大運以13秒55締造全國紀錄摘銀，去年雅加達亞運又以13秒39再度寫下全國新猷。陳奎儒4月在亞洲錦標賽奔出平個人最佳13秒39，可惜距離奧運參賽標準仍有0.07秒差距。如今，從週二的世界挑戰賽中國南京站及這次台灣公開賽，即使再次突破個人最佳，卻還是留有些許遺憾，他打趣表示，「早知道衝線時，我就用撲的，只差0.02秒真的很漚，跟亞運最後被逆轉以0.05秒之差拿到銀牌，兩個感覺根本就是一模一樣，都很漚！」

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陳奎儒認為，從亞錦賽、南京挑戰賽及台灣公開賽確實狀況都不錯，接下來會以賽代訓進行調整，預計6月出發至中國重慶參與亞洲大獎賽，7月再至日本移地訓練及比賽，達標目標將擺在9月於卡達登場的世界錦標賽。

台灣選手陳奎儒飆出本季、生涯最佳的13秒34，距離2020年東京奧運參賽標準仍有0.02秒之差。（記者陳志曲攝）

台灣選手陳奎儒賽後和對手擁抱致意。（記者陳志曲攝）

台灣選手陳奎儒賽後和對手擁抱致意。（記者陳志曲攝）

台灣選手陳奎儒飆出本季、生涯最佳的13秒34，距離2020年東京奧運參賽標準仍有0.02秒之差。（記者陳志曲攝）

台灣選手陳奎儒飆出本季、生涯最佳的13秒34，距離2020年東京奧運參賽標準仍有0.02秒之差。（記者陳志曲攝）

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