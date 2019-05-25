桌球》泰國公開賽 16歲小將黎昕祐奪21歲組男單冠軍

16歲合庫小將黎昕祐，勇奪泰國公開賽21歲組男單冠軍。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕沒有成人組世界排名的16歲合庫桌球小將黎昕祐，今天在2019年泰國公開賽21歲組男單四強戰，以3:1力退南韓小將吳敏洙，決賽再以直落三撂倒世界排名250的日本新秀高見真己，奪下失涯首座21歲組男單冠軍。

首度越級挑戰成人組公開賽的黎昕祐，一路過關斬將，展現超齡球技，他在決賽面對19歲的高見真己，首局在7:9落後時連下4分，以11:9先馳得點。

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次局，黎昕祐以8:1強勢開局，打得對手陣腳大亂，11:4再下一城﹔第三局，黎昕祐在6:10落後時化解5個局點後，以14:12後來居上，拿下重要一勝。

男雙方面，合庫組合王泰崴／馮翊新在8強戰克服局數0:2落後，以3:2逆轉新加坡組合蔡劭恆／馮耀恩﹔四強戰遭遇日本組合及川瑞基／三部航平，同樣鏖戰5局才以3:2險勝，明天將與德國的費魯斯／孟格爾爭冠。

男單方面，從資格賽晉級的王泰崴，在16強戰克服局數1:3落後，以4:3逆轉世界排名259的德國新秀歐特，8強戰將對上世界排名168的18歲日本小將田中佑汰。

世界排名808的一銀好手葉致緯也以4:1擊退南韓小將吳敏洙，8強將遭遇世界排名87的德國削球好手費魯斯。

一銀好手葉致緯闖進泰國公開賽男單8強。（取自國際桌總官網）

黎昕祐奪下泰國公賽21歲男單冠軍。（楊孟勳教練提供）

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