68歲馬英九梅花湖半程鐵人完賽 張團畯、張綺文男、女冠軍

已經68歲「高齡」的前總統馬英九今在宜蘭梅花湖舉行的宜蘭全國鐵人三項春季大賽中在25.75公里半程賽事中完賽。（協會提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕雖已經68歲「高齡」，但前總統馬英九今在宜蘭梅花湖舉行的宜蘭全國鐵人三項春季大賽中在25.75公里半程賽事中完賽，而且沒多休息就又登場頒獎，讓台下鐵人選手都佩服不已，最終由雅加達國手張團畯、張綺文分別奪下男、女總排第一。

宜蘭全國鐵人三項春季大賽共有上千名大小鐵人參賽，前總統馬英九去年已經成功完賽，今年再度於眾人簇擁下下場，參加半程賽事（游泳750公尺、自由車20公里和跑步5公里），最終馬英九以1小時58分鐘24秒完賽，在浮標組41人中名列第25，但更厲害的是馬英九完賽後沒多休息，沖完澡換了西裝後又參加頒獎典禮，體力不輸年輕鐵人。

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馬英九完賽後沒多休息就又登場頒獎。（協會提供）

68歲「高齡」的前總統馬英九今在宜蘭全國鐵人三項春季大賽中在25.75公里半程賽事中完賽。（協會提供）

在男、女菁英組部份，今年遠赴紐西蘭訓練、積極爭取東奧參賽資格的「團團」張團畯，因為從去年改換成澳洲教練要求每天都要訓練下，5月初回台重感冒兩周，一直到賽前一周才復原，原本教練不希望他參賽，但他抱著以賽代訓的心情輕鬆參賽，一直到最後跑步才甩開王威凱，最終獲1小時35分58秒完賽，僅以21秒差距打敗王威凱封王。

張團畯對成績還算滿意，他說：「因為6月即將有亞錦賽，有奧運積分，沒多特別衝，只是想守住位置就好。」對於明年的奧運資格，團團說：「去紐西蘭有特別加強了自由車訓練，騎車有比之前更好，今年亞錦賽希望能進前8，明年亞錦賽冠軍就直接拿到奧運門票，將是我最主要力爭的賽事。」

雅加達亞運國手張團畯奪下男子總排冠軍。（協會提供）

年僅20歲的張綺文，雖然在去年雅加達亞運跑出第10成績，但對成績很不滿意，去年因過度耗損、身體機能下降，經過休息一個多月後重新出發，今年已經襲捲了愛河、台南安平和今天的梅花湖三大賽冠軍，她說：「因為去年狀況很差，人也很沒有信心，但經過這幾場比賽後，自信提升很多。」張綺文也想力拼明年奧運，但她說：「接下來是6月的亞錦賽，但會以平常心參加，也是以前8為目標！」

同是雅加達亞運國手的張綺文奪下女子總排冠軍。（協會提供）

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