暴龍關鍵G6拚晉級 今日賽事預告與轉播

雷納德（中）帶領暴龍連三勝。（資料照，歐新社）

自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

首先是戰局緊張的NBA東部冠軍戰，系列賽暴龍先輸2場後連追3場，上一戰作客公鹿仍獲勝，率先取得聽牌領先，今天要回到暴龍相當有信心的多倫多主場，雷納德（Kawhi Leonard）是否能再度主宰比賽，或是「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）領軍的公鹿能扳回一城，關鍵之戰千萬別錯過。

請繼續往下閱讀...

大聯盟有兩場賽事轉播，紅襪作客太空人，推出強投普萊斯（David Price），太空人則派出皮考克（Brad Peacock）；另一場是海盜迎戰道奇，由瑪斯古夫（Joe Musgrove）率先登板，道奇則是柳賢振先發掛帥。柳賢振目前戰績6勝1敗防禦率僅1.52，近期更是先發3連勝。

四大滿貫之一法國網球公開賽也在今天展開，男單方面，瑞士天王費德爾（Roger Federer）、齊齊帕斯（Stefanos Tsitsipas）、錦織圭等好手都將在今天出戰首輪賽事；女單則有普利絲可娃（Karolina Pliskova）、柯珀（Angelique Kerber）等好手出賽。

NBA

08：30 暴龍 vs. 公鹿 緯來體育、愛爾達體育1台、ELEVEN SPORTS1

MLB

07：00 紅襪 vs. 太空人 FOX體育、FOX體育3台

07：10 道奇 vs. 海盜 民視

日職

12：00 日本火腿 vs. 西武 FOX體育、FOX體育3台

13：00 廣島 vs. 巨人 愛爾達體育1台

（15：00 緯來育樂D-LIVE）

法網

17：00 第一天 FOX體育、FOX體育3台

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法