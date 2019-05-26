網球》法國網球公開賽傍晚開打 費爸相隔4年紅土大滿貫首秀

費德爾相隔4年展開紅土大滿貫首秀。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019法國網球公開賽，台灣時間今傍晚約5時點燃會內賽戰火！「高齡」37歲的費德爾（Roger Federer）寶刀未老，相隔4年展開紅土大滿貫首秀，臨場演出備受各界矚目。此外，希臘超級新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）、美國老將大威廉絲（Venus Williams）、德國「左手劍」科珀（Angelique Kerber）、日本「網球王子」錦織圭等人氣球星都將出擊。

前世界球王費德爾不擅紅土作戰，自2015年8強不敵瑞士同胞瓦林卡（Stan Wawrinka ）後，就再沒現身巴黎羅蘭加洛斯賽場，如今重回法網首輪對手為義大利無名小卒索內戈（Lorenzo Sonego），大名鼎鼎的瑞士第3種子只要穩定發揮，各界都看好費爸旗開得勝，順利安抵男單64強。

請繼續往下閱讀...

至於本屆我國唯一單打代表的謝淑薇，榮膺女單25種子，首輪碰上世界排名79的「瑞士二姊」格魯比奇（Viktorija Golubic），預計週一才上陣。這是小薇生涯第13度挑戰法網，她曾在2014年女雙登頂，女單最佳戰績為2017年2連勝勇闖32強。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法