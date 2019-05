王維中旅韓後重返大聯盟 補強運動家牛棚戰力

〔即時新聞/綜合報導〕運動家推特26日(台灣時間)宣布,將待在3A的王維中拉上大聯盟。這是王維中重回美國職棒之後,首度升上大聯盟,也是運動家大聯盟隊史首位台灣選手。

王維中曾在2014年透過「規則五選秀」被釀酒人挑中,首度上大聯盟,不過,表現不盡理想,直到2017年王維中再度回到大聯盟,去年與韓職NC恐龍簽約,但也未獲得續約,直到今年開季前才加盟奧克蘭運動家,重新回到美國職棒打拚。

運動家推特26日宣布,王維中將在今天運動家和水手隊的賽前向大聯盟報到,補強牛棚戰力,他也成為繼陳偉殷、林子偉及黃暐傑3人之後,在本季第4位升上大聯盟的台灣球員,這也是他加盟運動家後第一次升上大聯盟。

The A's have DFAd Fernando Rodney, are bringing up LHP Wei-Chung Wang from Vegas. Wang has pitched well for Vegas; 3.75 ERA but holding lefties to a .200 BAA.