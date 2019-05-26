MLB》維特回鄉扛致勝轟 洋基衝出6連勝（影音）

〔體育中心／綜合報導〕洋基25歲野手維特（Luke Voit）今天回到家鄉出賽，在60多位親友面前扛出致勝全壘打，開轟距離刷新生涯紀錄，也幫助洋基以7；3在雙重賽日場擊敗皇家，衝出6連勝。

出身密蘇里州的維特，今天穿著洋基球衣回到家鄉出賽，場邊來了60多位親友到場加油，洋基開賽就搶下2分，但隨後皇家開轟回應，6局打完雙方3：3平手。7局上洋基開局敲安，下一棒維特扛出左外野超遠轟，幫助洋基5：3超前。

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洋基8局上續添2分，最終以7：3擊敗皇家。維特的兩分彈成為致勝全壘打，官方系統估計這發全壘打飛行距離達470英呎，不僅是維特生涯最遠開轟紀錄，也是隊上近2年來最大號全壘打，為場邊親友獻上遙遠祝福。

維特在親友面前扛致勝轟。（USA TODAY Sports）

維特賽後表示，能在眾多親友面前擊出生涯最遠轟，感覺很不真實，很開心能在喜歡的皇家球場、在親友面前打出表現，他坦言之前自己能上場時間不多，雖然對於受傷的主力球員將歸隊感到焦慮，但仍然很喜歡在最有趣的洋基隊打球。

維特此役打先發二棒一壘手，單場5支2包括致勝兩分砲，貢獻2分打點、跑回2分。哈普（J.A. Happ）先發6局，狂飆本季個人最多10次三振、沒有保送，摘下本季第4場勝投。

維特開心回壘得分。（美聯社）

維特與隊友擊掌。（法新社）

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