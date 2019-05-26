NBA》總冠軍賽沒有詹皇身影 勇士球星坦言超奇怪

格林（右）坦言總冠軍賽沒有詹皇在，感覺超奇怪。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍勇士連續5年都闖進NBA總冠軍賽，過去4季都是對上「詹皇」詹姆斯（LeBron James）所率領的騎士，不過今年的對手換人，將會是公鹿或暴龍其中一隊。勇士球星D.格林（Draymond Green）受訪時表示，詹姆斯沒有打總冠軍賽，他感覺超奇怪。

詹皇本季重磅加盟湖人，雖一度帶領球隊衝上西部第4，湖人去年雖在耶誕大戰痛宰衛冕勇士軍，但卻也付出慘痛代價，詹姆斯在比賽中不慎拉傷腹股溝，嚴重的傷勢也讓他連續缺席了17場比賽，寫下生涯新高，群龍無首的湖人戰績也直直落，最後以37勝45敗、西部第10作收，湖人連續6年無法打進季後賽。

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詹姆斯無法帶領湖人晉級季後賽，多項傲人紀錄也因此中斷，包括過去連13年進入季後賽、連8年打進冠軍戰。

勇士本季先後擊敗快艇、火箭和拓荒者，連續5年闖進總冠軍賽，東部進入後詹姆斯時代，由公鹿和暴龍爭奪分部冠軍。連續4年總冠軍賽的「勇騎大戰」組合，本季未能上演。

兩隊4度交手，勇士取得3勝1負，曾在2016年例行賽取得73勝9敗的史上最佳戰績，但總冠軍賽在3：1領先時遭到逆轉，讓騎士奪下隊史首冠。

對於無法在總冠軍賽與詹皇交手，勇士球星D.格林坦言非常奇怪，「詹姆斯竟然不在這裡，這真的超級奇怪，我很享受對決詹皇的時刻。」

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