MLB》柯瑞亞猛打賞又敲再見安 太空人主場險勝紅襪

〔體育中心／綜合報導〕紅襪與太空人繼續交戰，雙方前面五局都沒有攻勢，太空人在五局後掌握領先，不過第九局紅襪串聯安打追平比數，不過柯瑞亞（Carlos Correa）在九下滿壘敲出再見安打，幫助太空人以4：3取得系列賽對紅襪的二連勝。

柯瑞亞敲出再見安打（今日美國）

今天紅襪先發普萊斯（David Price）因為類流感的症狀，只投了三個人次就被換下場，總計0.2局被敲1支安打。

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普萊斯因為流感提早下場（法新社）

不過頂替上陣的布魯爾（Colten Brewer）雖然被敲5支安打，不過總計2.1局沒有失分，但太空人在第6局換投後開始展開攻勢，古利爾（Yuli Gurriel）、瑞迪克（Josh Reddick）、懷特（Tyler White）連續三棒敲出安打攻下兩分。

紅襪在第九局靠著瓦茲奎茲（Christian Vazquez）在滿壘適時的安打追平比分，不過紅襪後續靠著保送在形成滿壘，莫爾蘭（Mitch Moreland）在關鍵時刻滾地球出局無法建功。

瓦茲奎茲滿壘敲安（今日美國）

九局下，紅襪推出巴恩斯（Matt Barnes）關門，不過他一個人次都沒解決，先被狄亞茲（Aledmys Diaz）敲出二壘安打，接連再投出兩個保送，面對柯瑞亞被敲出右外野的再見安吞下敗仗。

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