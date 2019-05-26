MLB》運動家隊友熊抱歡迎 王維中：一直在等機會

王維中重返大聯盟。（取自韓媒mbc sports plus）



〔記者倪婉君／綜合報導〕27歲台灣左投王維中今天終於等到升上大聯盟的機會，他一進運動家休息室，就被隊友蒙塔斯（Frankie Montas）熊抱歡迎，他則透過翻譯表示，「我一直在等待這個機會!」流露出重返大聯盟的喜悅。

王維中在2014和2017年兩年在釀酒人的大聯盟投球內容並不理想，累計出賽22場18.2局投球的防禦率高達11.09。但他去年經過韓職NC恐龍的整季洗禮，再到今年大聯盟春訓熱身賽及在3A的亮眼表現，都讓運動家看到了希望，也決定給他重返大聯盟的機會。

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27歲的王維中今年婉拒日、韓職邀約，選擇接受運動家開出附帶大聯盟春訓的小聯盟合約，在春訓熱身賽3.1局投球沒失分，回到3A繳出16場後援出賽24局投球1勝1敗、3.75防禦率。儘管未獲從大聯盟開季的機會，王維中難免失望，但他仍努力在3A調整，也終於盼到機會。

「很高興上來的第一件事就是能看到這些隊友，我一直在等待這個機會。」王維中透過翻譯表示，他更得到蒙塔斯的熱烈歡迎。26歲的蒙塔斯是目前運動家先發輪值一員，至今繳出6勝2敗、防禦率2.40的優異成績，他用「我兄弟」來稱呼王維中，因為兩人自2014年亞歷桑納秋季聯盟就結識。

王維中也說，「認識大概4、5年了，當時我們都很年輕。」蒙塔斯提到當年一看到王維中，更是忍不住讚嘆：「他的球威真的、真的、真的很好。我們那時都還小，但他已經上過大聯盟了（指王維中2014年從新人聯盟直升釀酒人），我第一次看他投球時，他的變速球令人驚艷，我也對他的控球印象深刻。」運動家陣中也有像費爾斯、戴維斯和艾斯查達等人，都是王維中當年在釀酒人的隊友。

王維中這次上來補強運動家牛棚，他表示前年在釀酒人體系時已對牛棚角色適應良好，因此去年到韓職NC恐龍擔任先發投手時，確實角色轉換得很辛苦，「但是現在回到牛棚，讓我感覺很自在，也是我喜歡的角色。」

蒙塔斯。（資料照，今日美國）

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