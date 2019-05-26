NBA》全場沸騰！雷納德正面顏扣 「字母哥」（影音）

雷納德與字母哥正面交鋒。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今天擊敗公鹿晉級總冠軍戰，兩大球星雷納德（Kawhi Leonard）和「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo），場上對決的影片在推特瘋傳，賽後兩人也互相擁抱致意。

雷納德在第四節接獲隊友傳球，墊步起飛直搗籃框，字母哥防守不及，被雷納德正面「顏扣」，但隨後字母哥迅速還以顏色，賞給字母哥紮實的釘板麻辣鍋，兩人賽後互相擁抱致意，雷納德在字母哥耳邊短暫交談。

請繼續往下閱讀...

雷納德此役猛砍27分17籃板，率領暴龍克服15分落後演出逆轉，隊史首度闖進總冠軍戰，字母哥獲21分11籃板，但沒能率公鹿晉級睽違45年的總冠軍戰。

KAWHI THREW DOWN ON GIANNIS



（via @NBA）pic.twitter.com/4P5QTO7TAX — SportsCenter （@SportsCenter） 2019年5月26日

GIANNIS SAID NO TO KAWHI



（via @Bucks） pic.twitter.com/daYsUlhRkh — ESPN （@espn） 2019年5月26日

Nothing but respect. Kawhi and Giannis put on a show. pic.twitter.com/2Tj9ON5R0O — Bleacher Report （@BleacherReport） 2019年5月26日

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法