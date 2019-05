NBA》全場沸騰！雷納德正面顏扣 「字母哥」（影音）

雷納德與字母哥正面交鋒。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕暴龍今天擊敗公鹿晉級總冠軍戰,兩大球星雷納德(Kawhi Leonard)和「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo),場上對決的影片在推特瘋傳,賽後兩人也互相擁抱致意。

雷納德在第四節接獲隊友傳球,墊步起飛直搗籃框,字母哥防守不及,被雷納德正面「顏扣」,但隨後字母哥迅速還以顏色,賞給字母哥紮實的釘板麻辣鍋,兩人賽後互相擁抱致意,雷納德在字母哥耳邊短暫交談。

雷納德此役猛砍27分17籃板,率領暴龍克服15分落後演出逆轉,隊史首度闖進總冠軍戰,字母哥獲21分11籃板,但沒能率公鹿晉級睽違45年的總冠軍戰。

KAWHI THREW DOWN ON GIANNIS (via @NBA ) pic.twitter.com/4P5QTO7TAX

GIANNIS SAID NO TO KAWHI (via @Bucks ) pic.twitter.com/daYsUlhRkh

Nothing but respect. Kawhi and Giannis put on a show. pic.twitter.com/2Tj9ON5R0O