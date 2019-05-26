NBA》絕地大逆轉！暴龍4連勝淘汰公鹿 隊史首闖總冠軍戰

雷納德捧起東冠金盃。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA東部決賽關鍵第6戰，暴龍二連敗後三連勝，帶著聽牌的優勢回主場「關門」，在滿場的球迷助威下，地主軍不負眾望，雷納德轟下全場最高27分，率領暴龍100：94擊敗公鹿，系列賽4：2晉級， 隊史首度殺進總冠軍賽，將在冠軍賽挑戰衛冕軍勇士。

羅利賽後抱起兒子慶祝。（法新社）

暴龍贏球，板凳席相當激動，林書豪（左）也開心慶祝。（歐新社）

公鹿第五戰曾浪費首節14分的領先遭逆轉。此役重蹈覆轍，第三節還取得全場最大15分的領先，卻又在第四節初就消耗殆盡。

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暴龍在比賽第三節末到第四節初，拉出一波26：3的「海嘯攻勢」，瞬間翻轉戰局。雷納德還上演一次驚天灌籃，快攻接獲隊友羅利的助攻後，在罰球線前一步就起跳，於「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）頭上爆扣，全場情緒也隨之沸騰。

公鹿例行賽戰績60勝22敗為聯盟最佳，歸功於強大的團隊火力，場均轟進118.1分。不過，東部冠軍3連敗期間，遭暴龍防守壓制，平均得分驟降至104.3分，此役得分又低於100，種下敗因。

史上只有5隊，能在分部決賽從0：2落後，逆轉贏得系列賽，最近的一次是上季的騎士，二連敗後，最終仍以4：3擊敗塞爾提克，順利進入總冠軍賽。

暴龍後衛羅利（Kyle Lowry）攻下17分、西亞卡姆（Pascal Siakam）也挹注18分，生子後爆發的後衛范維利特連3場得分上雙，今再度進帳14分。林書豪則連續2場枯坐冷板凳，1分鐘都沒有上場。

公鹿部分，亞德托昆波進帳全隊最高21分，中鋒B.羅培茲（Brook Lopez）18分，米德爾頓（Khris Middleton）14分，最終只能落寞的結束此球季。

雷納德率暴龍首闖總冠軍戰。（USA TODAY Sports）

暴龍首度拿下東冠，多倫多球迷欣喜若狂。（路透）

雷納德攻下全場最高。（美聯社）

亞德托昆波全隊最高21分，但無力帶隊扳平。（法新社）

兩隊衝搶籃板。（法新社）

伊巴卡進球怒吼。（美聯社）

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