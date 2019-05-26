NBA》林書豪生涯首度打總冠軍戰 美媒發文感嘆一件事

2019/05/26 12:28

林書豪有望在總冠軍戰上場。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今以100：94淘汰公鹿晉級，也意味著季中轉隊暴龍的台裔控衛林書豪，生涯首次進軍總冠軍戰，引起不少美國媒體注意，更不約而同感嘆：當年林書豪與「甜瓜」安東尼的恩怨難解，如今林書豪有望拿到冠軍戒，甜瓜卻已下落不明，落得無球可打的窘境。

美媒《Complex Sports》就第一時間發推特表示：「林書豪殺進NBA決賽了（GOAT）（GOAT）（GOAT）」#Linsanity」

底下外國球迷表示：「笑了，他這系列有上嗎？」、「樓上的，事實上他G4有上場喔」、「林書豪即將達成他的生涯首次總冠軍戰出場，比甜瓜還要早！」、「暴龍最好給我讓林書豪多打一點喔，他能打的」、「他即將在總冠軍戰防守柯瑞！」

當年林書豪效力尼克期間，盛傳安東尼排擠豪小子，甚至作主趕走他，如今美媒也感嘆「十年河東十年河西」，包括《ESPN》作家Joon Lee、《Bleacher Report》記者Oruny Choi都推文指出：「林書豪已經進軍總冠軍戰，安東尼現在下落不明，這就是人生！」

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