NBA》林書豪生涯首度打總冠軍戰 美媒發文感嘆一件事

林書豪有望在總冠軍戰上場。(資料照,美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕暴龍今以100:94淘汰公鹿晉級,也意味著季中轉隊暴龍的台裔控衛林書豪,生涯首次進軍總冠軍戰,引起不少美國媒體注意,更不約而同感嘆:當年林書豪與「甜瓜」安東尼的恩怨難解,如今林書豪有望拿到冠軍戒,甜瓜卻已下落不明,落得無球可打的窘境。

美媒《Complex Sports》就第一時間發推特表示:「林書豪殺進NBA決賽了(GOAT)(GOAT)(GOAT)」#Linsanity」

底下外國球迷表示:「笑了,他這系列有上嗎?」、「樓上的,事實上他G4有上場喔」、「林書豪即將達成他的生涯首次總冠軍戰出場,比甜瓜還要早!」、「暴龍最好給我讓林書豪多打一點喔,他能打的」、「他即將在總冠軍戰防守柯瑞!」

Jeremy Lin is going to the NBA Finals #Linsanity pic.twitter.com/nSNalN9BxJ — Complex Sports (@ComplexSports) 26 May 2019

當年林書豪效力尼克期間,盛傳安東尼排擠豪小子,甚至作主趕走他,如今美媒也感嘆「十年河東十年河西」,包括《ESPN》作家Joon Lee、《Bleacher Report》記者Oruny Choi都推文指出:「林書豪已經進軍總冠軍戰,安東尼現在下落不明,這就是人生!」

Jeremy Lin is heading to the NBA Finals and Carmelo Anthony is out the league. What a time. — Oruny (@OrunyChoi) 26 May 2019

if jeremy lin ends up with more rings than melo — Joon Lee (@joonlee) 26 May 2019

