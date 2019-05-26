NBA》上演隊史季後賽第二大逆轉 暴龍成史上第6隊

暴龍以4：2逆轉擊敗公鹿，隊史24年首闖總冠軍賽。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今天在東部冠軍系列賽第6戰以100：94擊敗公鹿，連輸2場後連贏4場奪下隊史首座東部冠軍，24年來首度闖進總冠軍賽，也成為史上第6支在分部冠軍賽先吞兩敗後逆轉奪冠的球隊。

暴龍在東部冠軍戰前兩戰都不敵公鹿，晉級機率只有6％，但北境大軍回到多倫多後重振旗鼓，第三戰靠著雷納德（Kawhi Leonard）燃燒小宇宙，上場52分鐘狂轟36分，最終在2度延長賽中間艱辛贏得勝利，暴龍板凳在四、五兩戰都有搶眼表現，尤其是范維利特（Fred VanVleet）得子後火力甦醒，助隊取得3：2的聽牌優勢。

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暴龍第5戰克服落後14分的劣勢贏球，今天第6戰再度上演逆轉秀，落後15分時拉出26：3的攻勢，成功在主場順利封王，這兩戰是暴龍季後賽隊史落後第2和第3多的逆轉勝，也成為第5支在分部冠軍賽前兩戰輸球之後，仍能逆轉奪冠的球隊。

根據統計，加上今天的暴龍，NBA歷史上在分部冠軍系列賽0：2的情況中，還能逆轉晉級總冠軍賽只發生過6次，分別是1971年的子彈隊（巫師隊前身）、1993年的公牛隊、2007年的騎士隊、2012年的雷霆隊，騎士在2018年也再度上演過一次，以4：3逆轉擊敗塞爾提克。

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