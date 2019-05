「惡漢」巴克利。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕在暴龍今日確定晉級總冠軍戰,將要挑戰衛冕軍勇士之後,向來被戲稱為「賭海冥燈」,總是做出與事實相反預測的的傳奇球星「惡漢」巴克利(Charles Barkley),在稍早的節目中對總冠軍戰組合做出預測。

巴克利直言:「我回答你們的問題,我認為暴龍會奪冠,雷納德是沒有鬧劇的天才巨星,有能力在週五的總冠軍戰前就恢復體力。」

Charles Barkley’s taking the Raptors in the Finals pic.twitter.com/EJplCac2Au