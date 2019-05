NBA》狂！離開勇士改投暴龍 他生涯前3季都打進總冠軍戰

麥考(左)。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕今天暴龍淘汰公鹿晉級總冠軍戰後,陣中前勇士隊的23歲年輕後衛麥考(Patrick McCaw)達成一項難得紀錄,生涯前3個球季全都打入冠軍戰,並且分屬兩支不同球隊。

勇士在2016年選秀會上以現金與公鹿交易來第二輪第38順位的麥考,之後的兩個賽季,主帥柯爾(Steve Kerr)也將麥考培養成體系內的球員,連兩年隨勇士奪下總冠軍,不過去年底他拒絕衛冕軍開出的2年520萬美元合約,選擇轉戰騎士,不料出賽3場便遭捨棄,改加入暴龍。

但來到暴龍之後麥考掉出輪替,此系列賽1分鐘都沒上場,但他還是隨暴龍晉級到了總冠軍戰,他賽後在推特發文指出:「連續三年參加總決賽,我該說些什麼?這不是我能控制的,是我的信念把我帶到這裡,感謝上帝!不必焦慮,不必懷疑!」

Patrick McCaw

2016: drafted by the Warriors

2017: NBA Finals with the Warriors

2018: NBA Finals with the Warriors

2019: NBA Finals with the Raptors pic.twitter.com/Z6QHWSuRpA