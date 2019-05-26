NBA》狂！離開勇士改投暴龍 他生涯前3季都打進總冠軍戰

2019/05/26 15:35

麥考（左）。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕今天暴龍淘汰公鹿晉級總冠軍戰後，陣中前勇士隊的23歲年輕後衛麥考（Patrick McCaw）達成一項難得紀錄，生涯前3個球季全都打入冠軍戰，並且分屬兩支不同球隊。

勇士在2016年選秀會上以現金與公鹿交易來第二輪第38順位的麥考，之後的兩個賽季，主帥柯爾（Steve Kerr）也將麥考培養成體系內的球員，連兩年隨勇士奪下總冠軍，不過去年底他拒絕衛冕軍開出的2年520萬美元合約，選擇轉戰騎士，不料出賽3場便遭捨棄，改加入暴龍。

但來到暴龍之後麥考掉出輪替，此系列賽1分鐘都沒上場，但他還是隨暴龍晉級到了總冠軍戰，他賽後在推特發文指出：「連續三年參加總決賽，我該說些什麼？這不是我能控制的，是我的信念把我帶到這裡，感謝上帝！不必焦慮，不必懷疑！」

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