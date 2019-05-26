中職Live》陳重羽低級失誤 統一 3：2 兄弟

第四局

4上，陳偉漢一壘界外飛球出局，王威晨擊出內野安打上壘，張志豪二壘穿越安打上壘，右外野手陳重羽失誤導致跑者站上二、三壘。陳子豪內野滾地球出局帶有打點，統一 3：1 兄弟。詹子賢游擊方向安打帶有打點，統一 3：2 兄弟。里迪被三振。

第三局

3下，陳重羽內野飛球出局，黃恩賜擊出三壘方向車步邊二壘安打，楊家維擊出二壘方向紮實彈跳，跑者上三壘，陳偉漢傳一壘，二出局。蘇智傑選到保送上壘，陳鏞基擊出左外野深遠方向二壘安打帶有2分打點，統一 2：0 兄弟。林祖傑選到保送上壘，一、二壘有跑者，兄弟再次叫出暫停。郭峻偉選到保送上壘形成滿壘，王奕凱單場6次保送。朱元勤再選到保送擠回一分，統一 3：0 兄弟。兄弟換投：蔡齊哲。莊駿凱右外野飛球接殺，三出局。

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中信兄弟先發投手王奕凱。（記者黃志源攝）

3上，陳子鴻右外野方向飛球遭接殺，林明杰三壘方向強勁滾地球，黃恩賜手套就在旁邊沒能接到，但紀錄組最終判斷是安打，王勝偉擊出三壘方向雙殺打，三出局。

統一獅先發投手潘威倫。（記者黃志源攝）

第二局

2下，林祖傑三壘滾地出局，郭峻偉一壘滾地出局，朱元勤打擊2好2壞時，兄弟總教練伯納叫出暫停，朱元勤選到保送上壘，莊駿凱內野飛球出局。

2上，陳子豪選到保送上壘，詹子賢擊出內野沖天炮出局，里迪擊出三壘方向雙殺打。

第一局

1下，王奕凱三振掉陳重羽，隨後保送黃恩賜，接著黃恩賜盜上二壘，楊家維中左外野方向飛球出局，蘇智傑選到保送上壘，陳鏞基遭到三振。

1上，潘威倫僅用8球就讓兄弟打者三上三下。

兩隊先發陣容

中信兄弟

1.陳偉漢 2B

2.王威晨 3B

3.張志豪 CF

4.陳子豪 DH

5.詹子賢 LF

6.里迪 1B

7.陳子鴻 RF

8.林明杰 C

9.王勝偉 SS

先發投手：王奕凱

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統一獅

1.陳重羽 , RF

2.黃恩賜 , 3B



3.楊家維 , 2B



4.蘇智傑 , DH



5.陳鏞基 , 1B



6.林祖傑 , SS



7.郭峻偉 , C



8.朱元勤 , LF



9.莊駿凱 , CF

先發投手：潘威倫

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