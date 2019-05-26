棒球》黃天賜後援好投 桃園市拿下華南金控少棒冠軍！

華南金控盃少棒，桃園市擊敗台中市獲得冠軍。（記者王藝菘攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕桃園市和台中市兩支少棒強權，在華南金控盃冠軍戰狹路相逢，雙方勢均力敵，鏖戰到突破僵局制7局才分出勝負。桃園市7局上只得1分，但7局下投手黃天賜和隊友合力守成，力保不失，終場5:4逆轉勝，桃園市也拿下本屆U12組隊權。

7局下台中市無人出局滿壘的大好機會，卻因平飛球形成雙殺守備，被化解大半。桃園市隊總教練李國強說，7局下守備確實是關鍵：「這次應該是我帶過最團結、守備最穩定的隊伍，持續和小球員說，壓力大人承擔就好，相信經過這場比賽，對小朋友未來生涯都有幫助。」

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桃園市先發投手張耀允4.1局失4分，接手的黃天賜後援2.2局無失分，拿到大會MVP。李國強特別誇獎兩位子弟兵：「耀允其實素質不差，但對自己比較沒自信，經過這場比賽之後，我和他說他其實可以、有能力繼續走棒球路。天賜家4兄弟我帶過2位，我也一直鼓勵他說『你就是黃天賜』，自己做好就好，我相信他未來能夠走出自己的一片天。」

拿下最後一個出局數，黃天賜忍不住落淚，他說：「當下覺得壓力釋放，這是最緊張的一次投球，也謝謝教練跟隊友。」

華南金控盃少棒，桃園市先發投手張耀允。（記者王藝菘攝）

華南金控盃少棒，桃園市黃天賜。（記者王藝菘攝）

華南金控盃少棒，台中市先發投手陳楷升。（記者王藝菘攝）

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