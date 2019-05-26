中職》廖健富只能打9棒 猿擺出超豪華打線對付索沙

Lamigo桃猿廖健富。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今天新莊Lamigo桃猿對富邦悍將之戰，面對悍將最強洋投索沙，桃猿排出超豪華打線，就連去年打擊率高達3成87的廖健富，此役都只能排在第9棒，本季廖健富打擊率3成16。

今天桃猿先發9棒一字排開，依序為陳晨威、柏納帝那、藍寅倫、林泓育、陳俊秀、朱育賢、郭嚴文、林立、廖健富，扣除洋砲柏納帝那，前7棒本土打者全名列聯盟打擊榜前8名，林立打席數不足無法擠進排行榜，但打擊率高達3成95，先發9棒僅柏納帝那打擊率不到3成，攻擊火力勇冠全聯盟。

請繼續往下閱讀...

事實上，這是廖健富進職棒第3次打9棒，累計6支1、打擊率1成67，他近6場15打數未敲安，打擊率從3成75下滑至3成16，他表示，最近身體感覺有些疲勞，多少影響打擊，目前還在調整。

廖健富要調整的還有盜壘阻殺率，本季不到1成，對方發動11次盜壘，僅抓到1次，他認為，盜壘阻殺率除了靠捕手，投手有無看管好壘上跑者、跑者抓起跑時機也是關鍵，他會繼續努力加油。

把廖健富擺在第9棒，桃猿打擊教練曾豪駒解釋，因為前幾棒打者近況不錯，加上廖健富狀況有點下滑，才會做這樣的安排。

富邦悍將先發投手索沙。（資料照，記者黃志源攝）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法