中職》11年前強森豪取20勝 索沙有機會挑戰？

Lanew熊先發投手強森。（資料照，記者王藝菘攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕今天新莊Lamigo桃猿對富邦悍將之戰，悍將推出本季最強洋投索沙對決桃猿超豪華打線，索沙本季以7勝、76K、防禦率1.36，暫居聯盟投手三冠王，超神勇表現，不禁讓人想到2008年前La new熊加拿大籍洋投強森（Mike Johnson）。

2008年強森加盟熊隊，該季出賽27場其中26場先發，戰績20勝2敗、防禦率2.45，期間締造連續18場優質先發，至今仍是中職紀錄，那一年強森拿下勝投王和年度MVP，也是2001年至今，中職單季唯一一位20勝級投手。

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「我記得強森啊，他那時先發，我守一壘。」球評「喇叭」潘忠韋說，強森控場能力超強，壘上沒人好球率高，壘上有人常能製造滾地球抓出局數，「那時候他先發一直贏，贏到忘記他的存在。」

比較索沙和強森，潘忠韋認為兩人投球類型不同，強森控球好，但球速沒索沙快，也不是和打者硬拚那種類型的投手，靠配球、球的進壘位置、多樣變化球與打者周旋，是很優秀的投手。

扣除掉今天對桃猿，上半季索沙預計還有4至5場先發，很有機會拿下10勝，若投滿一整季，甚至有機會挑戰單季20勝，但前提是要待滿一整季，不能受傷或被國外職棒球隊挖角。

富邦先發投手索沙本季已拿下7勝。（記者朱沛雄攝）

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