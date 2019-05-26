路跑》嘉市民生國中奪國中大隊接力全國決賽國三組第一名

嘉市民生國中3年9班同學，以「4分35秒03」佳績，勇奪國三組全國大隊接力賽第一名。（民生國中提供）



〔記者丁偉杰／嘉市報導〕教育部107學年度「普及化運動大隊接力全國決賽」，昨天在台南市新營體育場登場，來自全國22縣市2千多位好手齊聚競技，代表嘉義市參賽的民生國中3年9班20位同學，以「4分35秒03」佳績，勇奪國3組全國第1名，此消息今天傳回學校，師生雀躍不已，與有榮焉。

民生國中校長陳明君說，3年9班是第3度代表嘉市參賽，班上學生特質是好動、願意跑、肯吃苦，班導師蔡邦居從旁鼓勵，凝聚同學向心力，並與體育老師紀志郎，每日清晨6點多就到學校操場陪伴孩子練習，努力終有收穫，學生在畢業前，為嘉市拿到全國第一名榮耀，也為國中生涯寫下最難忘回憶。

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在比賽前，3年9班同學希望嘉義市長黃敏惠能夠為他們加油打氣，黃在5月2日到學校與同學一起午餐，聆聽同學奮鬥過程，為他們鼓勵，還贈送「加油棒」。

同學受到鼓舞，一舉拿下冠軍，為民生國中創下輝煌紀錄，也是嘉市參賽以來的最佳成績；得獎之後，隊長廖景輝說：「謝謝黃市長送的加油棒，很給力！」

嘉義市民生國中3年9班同學在大隊接力比賽展現最佳默契。（民生國中提供）



嘉市民生國中3年9班同學在大隊接力的努力訓練，終有收穫。（民生國中提供）

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